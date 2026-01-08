وزير الخارجية المصري: لدينا خطوط حمراء في السودان ونعترف فقط بالحكومة الشرعية السودانية ومؤسساتها الوطنية وفي قلبها القوات المسلحة السودانية

القاهرة – السوداني

أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، أن مصر تتضرر ضرراً بالغاً من استمرار الأزمة السودانية، مشيراً إلى أنها تمس مباشرة الأمن القومي المصري.

وقال عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية: “لدينا خطوط حمراء في السودان، ونرفض أي محاولة لتقسيمه ولن تقبل بذلك، ولا بانهيار الدولة السودانية، ولن تقبل مصر بأي كيانات موازية داخل السودان، ونعترف فقط بالحكومة الشرعية السودانية ومؤسساتها الوطنية وفي قلبها القوات المسلحة السودانية”.

وشدد الوزير على أن أمن واستقرار السودان من أمن واستقرار مصر، ولن تقبل بالمساس بالأمن القومي السوداني، مضيفاً: “لا يمكن أن نساوي بين القوات المسلحة السودانية وأي كيانات مسلحة أخرى”.