وزير الخارجية المصري وأمين عام الأمم المتحدة يبحثان تطورات الأوضاع في السودان

القاهرة – السوداني

أجرى وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً اليوم الخميس مع أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تناول خلاله الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية، مع التركيز الرئيسي على التطورات في السودان.

وأكد الوزير عبد العاطي، خلال الاتصال، على أهمية بذل الجهود للتوصل إلى هدنة إنسانية فورية تمهد الطريق لوقف شامل لإطلاق النار في السودان. وشدد على ضرورة الحفاظ على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، مع دعم كامل لمؤسساته الوطنية.

كما أبرز الوزير المصري أهمية توفير ملاذات آمنة للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني دون أي عوائق. وندد بشدة بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق المدنيين في مدينة الفاشر وولاية شمال كردفان، مطالباً بتوفير الحماية اللازمة للمدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.