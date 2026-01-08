الأغذية العالمي”: 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد بسبب النزوح

الخرطوم: السوداني

قال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي في السودان محمد جمال الأمين، إنّ الأزمة الغذائية في البلاد تعد من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مشيرًا إلى أن نحو 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد نتيجة النزوح المستمر وسوء الأوضاع الأمنية.

وأضاف في لقاء بقناة “القاهرة الإخبارية”، أن مدينتي كادُقلي والفاشر تعانيان ظروفًا قريبة من المجاعة، وأن الوضع الإنساني يتدهور بشكل مستمر رغم جهود الفاعلين في المجال الإنساني، حيث يقدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات شهرية لحوالي 4 ملايين شخص في السودان.

وحذّر المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي من أنّ تقليص الدعم قد يزيد من معدلات الجوع وسُـوء التغذية، خاصةً بين الأطفال والنساء في دارفور وكردفان، لافتًا إلى أن البرنامج يسعى لتوسيع فترة الدعم لمنع تفاقم الأزمة، مع إعطاء الأولوية للمجتمعات الأكثر تضررًا، رغم الصعوبات الناتجة عن الحصار المفروض على بعض المدن وقلة التمويل المتاح.