الجيش يعلن تنفيذ عمليات نوعية واسعة النطاق في دارفور وكردفان يُكبِّد الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد

الخرطوم – السوداني

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، في ملخص عملياتها العسكرية للأسبوع المنصرم، عن تنفيذ غارات جوية وبرية مكثفة، استهدفت تمركزات وتحرُّكات ميليشيا الدعم السريع الإرهابية؛ في مناطق دارفور وكردفان، بالإضافة إلى طرق التقرب من الحدود الجنوبية الليبية.

وأفاد البيان الرسمي بأنّ الوحدات الجوية والبرية تمكّنت من تدمير أكثر من 240 مركبة قتالية تابعة للعدو، إلى جانب إلحاق خسائر بشرية كبيرة بصفوف الميليشيا، حيث لقي المئات من عناصرها مصرعهم خلال العمليات.

كما شملت الضربات الجوية، تدمير عدد من الطائرات المُسيّرة الاستراتيجية للعدو، وعدد من المخابئ ومحطات التشغيل والإمداد في مطار نيالا، الذي يُعتبر أحد أبرز مراكز الدعم اللوجستي لميليشيا الدعم السريع في جنوب دارفور.

وعلى الصعيد البري، نجحت القوات المسلحة والقوات المساندة في طرد عناصر الميليشيا من مناطق واسعة في إقليمي دارفور وكردفان، مما أسهم في توسيع نطاق السيطرة وتأمين محاور استراتيجية مهمة.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، استمرار العمليات العسكرية بكل حزم وعزيمة، بهدف تدمير فلول وبقايا الميليشيا الإرهابية في كافة مناطق وجودها، مشددةً على أنها ماضيةٌ في مهامها لحماية الوطن وسيادته واستعادة الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

وجدّدت القيادة العامة، دعوتها للمواطنين إلى التعاون واليقظة، مؤكدة التزامها الكامل بحماية المدنيين وتقديم الدعم اللازم للمُتضرِّرين من تداعيات الصراع.