الأمير خالد بن سلمان يكشف التصور الشامل للحلول العادلة التي تلبي إرادة أبناء الجنوب اليمني

الرياض – السوداني

أكد وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، أن قضية الجنوب في اليمن باتت تمتلك اليوم مساراً حقيقياً ترعاه المملكة العربية السعودية، ويحظى بدعم وتأييد المجتمع الدولي، من خلال مؤتمر الرياض المزمع عقده قريباً.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها سموه عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، حيث أوضح أن المملكة تسعى من خلال المؤتمر إلى جمع الشخصيات الجنوبية من مختلف محافظات الجنوب، بهدف صياغة تصور شامل للحلول العادلة التي تلبي إرادة أبناء الجنوب وتطلعاتهم.

وأعلن الأمير خالد أن المملكة ستشكل لجنة تحضيرية بالتشاور مع الشخصيات الجنوبية الفاعلة، للإعداد الجيد للمؤتمر، مشدداً على أن المشاركة ستكون شاملة ومن دون إقصاء أو تمييز لأي طرف أو منطقة جنوبية. وأكد أن المملكة ستدعم مخرجات هذا المؤتمر ليتم طرحها على طاولة الحوار السياسي الشامل الخاص بالأزمة اليمنية.

وفي سياق متصل، وصف وزير الدفاع القرار الذي اتخذته الشخصيات والقيادات الجنوبية بحل المجلس الانتقالي الجنوبي بأنه قرار شجاع وحريص على مستقبل القضية الجنوبية، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة إيجابية تشجع على مشاركة أوسع لكافة أبناء الجنوب في مؤتمر الرياض، وتخدم مصلحة القضية الجنوبية بشكل عام.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية تواصل جهودها الحثيثة لدعم الاستقرار في اليمن، وصولاً إلى حل سياسي شامل يحقق تطلعات الشعب اليمني بكافة مكوناته، ويضمن أمن المنطقة واستقرارها.