الفريق أول البرهان يوجه بالإفراج الفوري عن 400 نزيلة في سجن النساء بأم درمان ويتعهد بدفع الغرامات المالية

أم درمان – السوداني

في خطوة ذات طابع إنساني، زار رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، سجن النساء بمدينة أم درمان، حيث اطلع عن كثب على أوضاع النزيلات ومستوى الخدمات المقدمة لهن.

وخلال الزيارة، وجه البرهان إدارة السجن وجهات الاختصاص بحصر أوضاع المحكومات والمحتجزات في قضايا الحق العام، مع التزام الدولة بتحمل ودفع جميع الغرامات المالية المترتبة عليهن، تمهيداً للإفراج الفوري عنهن، مع إيلاء أولوية خاصة للأمهات اللواتي يقبعن خلف القضبان مع أطفالهن الصغار.

وأعلن البرهان – وفقاً لما نشره عبر حسابه الرسمي على منصة إكس – عن توجيه مباشر بالإفراج الفوري عن أربعمائة نزيلة، من بينهن أمهات محتجزات مع أطفالهن، مع إسقاط كامل الغرامات المالية المتعلقة بالحق العام.

كما شدد على ضرورة إعادة التصنيف القانوني ومراجعة شاملة لأوضاع المحتجزات بتهم التعاون مع الميليشيا، وذلك بهدف تسريع إجراءات التقاضي وضمان احترام حقوقهن القانونية بشكل كامل.

وقال البرهان في تصريحات أدلى بها عقب الزيارة: “أصدرت توجيهاً بمراجعة شاملة للإجراءات القانونية ومنظومة العدالة، للتخفيف من آثار النزاع المسلح على هؤلاء النساء، وضمان تطبيق القانون بعدالة مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا”.

وأشاد رئيس مجلس السيادة بالجهود التي تبذلها الإدارة العامة للسجون والإصلاح في توفير بيئة سجنية تحترم الكرامة الإنسانية وتراعي المبادئ الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، رغم التحديات الكبيرة الناجمة عن الحرب المستمرة.