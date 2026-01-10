الجيش الإيراني يرفع حالة التأهب القصوى: (سنسحق أي مؤامرة ونرصد تحركات العدو لحظة بلحظة)!

متابعات – السوداني

أصدر الجيش الجمهوري الإسلامي الإيراني، اليوم السبت، بياناً رسمياً عبر وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، حمّل فيه العدو الخارجي مسؤولية محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، مشيراً بشكل صريح إلى دعم النظام الصهيوني الإجرامي والجماعات الإرهابية المعادية.

وجاء في نص البيان، كما نقلته الوكالة الإيرانية: “اليوم، يحاول العدو بمؤامرة أخرى، وبدعم من النظام الصهيوني الإجرامي والجماعات الإرهابية المعادية، زعزعة النظام والهدوء في المدن وتعطيل الأمن العام في البلاد … العدو الذي تلطخت يداه بدماء أبناء هذا الشعب في الحرب التي استمرت 12 يوماً، يدّعي زوراً دعم الشعب الإيراني ويسعى لخلق فتنة جديدة”.

وأكد الجيش دعوته للشعب الإيراني بالحفاظ على اليقظة والذكاء الوطني من أجل إحباط ما وصفها بمؤامرات العدو، مشدداً على أهمية الوحدة والتماسك الوطني لإفشال الأهداف الشريرة للأطراف المعادية.

وأضاف البيان أن الجيش الإيراني، تحت قيادة القائد الأعلى، وبالتعاون مع باقي القوات المسلحة، يتابع عن كثب تحركات العدو في المنطقة، وسيواصل حماية المصالح الوطنية والبنى التحتية الاستراتيجية والممتلكات العامة بكل قوة.

يأتي هذا البيان في سياق تصاعد الاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها عدة مدن إيرانية منذ أواخر ديسمبر 2025، والتي بدأت بسبب أزمات اقتصادية وارتفاع الأسعار، قبل أن تتسع رقعتها وتتحول في بعض المناطق إلى مواجهات مع قوات الأمن.

وتزامن إصدار البيان مع تقارير متضاربة حول حجم الاحتجاجات ومدى سيطرة قوات الأمن على الوضع في بعض المدن، فيما يُعد دخول الجيش الرسمي بهذا الشكل الصريح على خط الأحداث تطوراً لافتاً في المشهد الداخلي الإيراني.