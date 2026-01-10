والي الخرطوم يقف على عودة خدمات الصحة والطرق بوسط العاصمة

الخرطوم – السوداني

قام والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، اليوم، بجولة ميدانية واسعة شملت منطقة المقرن وشارع الغابة ووسط مدينة الخرطوم، وذلك في إطار الوقوف على الخدمات ضمن جهود حكومة الولاية لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الخدمية بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنى التحتية.

وشملت الجولة، مركز صحي المقرن، حيث وقف على اكتمال أعمال الصيانة ضمن خُطة إعادة التأهيل المرافق الخدمية التي نفْذتها حكومة الولاية.

والي الخرطوم وجّه بالإسراع في توفير المعدات الطبية اللازمة، إلى جانب دعم المركز بالكوادر الصحية، تمهيداً لاستئناف نشاطه في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين الأسبوع الحالي، مؤكداً أهمية عودة المرافق الصحية للعمل لما تمثله من ركيزة أساسية في استقرار الأوضاع المعيشية والصحية للسكان.

من جانبه، أعلن مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم بالإنابة د. طه الكباشي، اكتمال كافة الترتيبات الفنية والإدارية لإعادة افتتاح مركز صحي المقرن في أواخر الأسبوع الحالي، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة وزارة الصحة الرامية إلى استكمال خارطة مرافق الرعاية الصحية الأولية وإحياء النظام الصحي بالولاية.

وأشاد الكباشي بالدعم المتواصل الذي يقدمه والي الخرطوم لقطاع الصحة خاصةً فيما يتعلق بإعادة تأهيل المرافق الصحية المتضررة وتمكينها من العودة السريعة لتقديم خدماتها للمواطنين.

على صعيد آخر، وقف والي الخرطوم على أعمال إعادة تأهيل شارع الغابة والذي يأتي ضمن مشروعات إعادة تأهيل البنى التحتية بالولاية.

واطّلع الوالي على الجهود الجارية لاستكمال أعمال الردميات والتي شارفت على الانتهاء، تمهيداً للبدء في تنفيذ الطبقة الأسفلتية الذي بدورة سيسهم في تحسين الحركة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين.

كما شملت جولة الوالي، وسط الخرطوم، حيث وقف على أعمال إزالة المخلفات والأنقاض وتنظيف الشوارع والمواقع المتأثرة، إلى جانب الجهود التي تنفذها محلية الخرطوم لتهيئة البيئة العامة وتحسين المظهر الحضري للعاصمة.

في السياق، تفقد الوالي أعمال إعادة تأهيل شارع القصر، مؤكداً ضرورة تسريع وتيرة العمل والتنسيق بين الجهات ذات الصلة لإنجاز المشروعات في الزمن المحدد وبالجودة المطلوبة.

إلى ذلك، جَـدّد والي الخرطوم، التزام حكومة الولاية بمواصلة العمل الميداني ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود لإعادة إعمار ما دمّـرته الحرب وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.