إعادة القبض على مدير سلطة الطيران المدني السابق

بورتسودان – السوداني

أفادت مصادر مطلعة بإعادة القبض على مدير سلطة الطيران المدني السودانية السابق، حسين نايل، وذلك على خلفية التوقيع على اتفاقيات ذات طابع سيادي، إضافةً إلى شبهات ومخالفات مالية قيد التحقيق.

وبحسب المعلومات الأولية، فإنّ إجراءات القبض تأتي في إطار تحقيقات قانونية موسعة تهدف إلى مراجعة سلامة الإجراءات الدستورية والمالية المرتبطة بالاتفاقيات المذكورة، وما إذا كانت قد أُبرمت دون تفويض سيادي مكتمل أو بما يخالف الأطر القانونية للدولة.

وأكدت ذات المصادر أنّ التحقيقات لا تزال جارية وسيُعلن عن تفاصيل إضافية فور اكتمال التحريات واستكمال الإجراءات العدلية وفقاً للقانون في جمهورية السودان.