خطأ بنتيجة الشهادة المتوسطة يفقد طالبة فرصتها في الالتحاق بالمرحلة الثانويّة

الجزيرة – السوداني

قالت أسرة طالبة بالمرحلة المتوسطة، إنّ خطأً إدارياً أثناء تصحيح امتحانات الشهادة المتوسطة أضرّ بنتيجة ابنتهم وأفقدها فرصة التنافس على الالتحاق بالمرحلة الثانوية وخسارة عام دراسي كامل.

وكانت الطالبة “براءة كريم الدين الخليفة” وهي من ذوي الاحتياجات الخاصّة، قد جلست لأداء امتحانات الشهادة المتوسطة (1447هـ – 2025م) بمدرسة أم المؤمنين في الجديد الثورة بمحلية الكاملين، برقم جلوس (32017)، إلا أنّها تفاجأت مع أسرتها بعد إعلان نتيجة الامتحان بعدم إدراج مادة التربية الإسلامية ضمن محصّلتها الأكاديمية النهائية، ووضع اسمها باستمارة الغياب الخاصّة بالمادة، على الرغم من أنّها أدت الامتحان حضورياً شأنه شأن بقية المواد.

وبحسب النتيجة المعلنة التي خلت من مادة التربية الإسلامية فقد حصلت الطالبة على مجموع (181.5) درجة، واعتبرت أسرتها أنّ النتيجة لا تعكس مستواها الحقيقي بسبب إسقاط إحدى المواد الأساسية.

وطالبت أسرة الطالبة وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة بضرورة التدخل العاجل لتصحيح الخطأ، وإنصاف ابنتهم، ومراجعة الإجراءات الإدارية بالمدرسة، مع محاسبة المتسببين حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث التي تمس مستقبل الطلاب وحقوقهم التعليمية.