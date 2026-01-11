وزير الموارد البشرية: عودة الحكومة إلى الخرطوم تمثل بداية استعادة الدولة من داخل الميدان

الخرطوم: السوداني

قال وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، الأستاذ معتصم أحمد، اليوم، إنّ وصول د. كامل إدريس رئيس الوزراء ووزراء حكومة الأمل، تمثل انتقال الحكومة من إدارة الأزمة عن بُعد إلى مباشرة العمل التنفيذي من داخل الميدان، في ظل التحديات التي فرضتها الحرب، وما تتطلبه المرحلة من جهود لبسط الأمن، وإعادة الخدمات، واستعادة مؤسسات الدولة.

وقال إنّ لهذه العودة دلالات سياسية وإدارية ومعنوية مهمة، إذ تعكس تثبيت سيادة الدولة وإجهاض أي محاولات لفرض أمر واقع خارج إطارها، إلى جانب تمكين الوزارات من العمل من داخل العاصمة بما يسهم في تسريع اتخاذ القرار، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والخدمية، وربط التخطيط بالتنفيذ المباشر.

وأكد الوزير أن عودة حكومة الأمل إلى الخرطوم لا تعني نهاية الحرب، لكنها تمثل بداية استعادة الدولة وبناء الثقة، وفتح الطريق أمام التعافي وإعادة الإعمار من داخل الخرطوم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد عودة سياسية للدولة السودانية إلى موقعها الصحيح، وليس مجرد عودة جغرافية.