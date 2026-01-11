اعتماد خارطة طريق لإعادة إعمار القطاع الزراعي

الخرطوم: السوداني

عقدت اليوم وزارة الزراعة والري اجتماعاً رفيع المستوى برئاسة وزير الزراعة والري الاتحادي، د. عصمت قرشي، اسفيريا بحضور خبراء الزراعة بالسودان لمناقشة التقرير الختامي لوثيقة لجنة إعادة إعمار القطاع الزراعي، ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى التعافي الشامل وإعادة بناء ما دمرته الحرب.

ناقش الاجتماع حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الزراعية، وتأثرها بنزوح وهجرة الكفاءات العلمية والكوادر الفنية المؤهلة، حيث جرى التأكيد على ضرورة تبني مسار الإعمار الجذري كخيار استراتيجي لاستعادة حيوية القطاع الزراعي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

ووضعت اللجنة خارطة طريق شاملة تهدف إلى التحديث الكامل للقطاع الزراعي، عبر إدخال التقانات الحديثة في نظم الري والإنتاج، وتفعيل دور الهندسة الزراعية المتطورة لرفع الكفاءة الإنتاجية، إلى جانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص.

وأكد وزير الزراعة والري، أن إعادة إعمار القطاع الزراعي تمثل أولوية وطنية قصوى وقضية أمن قومي، مشدداً على أن الزراعة تُعد الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وضمان الأمن الغذائي.