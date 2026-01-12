إيلون ماسك يُصعق الجميع: لا تلتحق بكلية الطب.. لا فائدة منها بسبب التقدم المتسارع في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات البشرية

واشنطن – السوداني

في تصريح جريء أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط الطبية، أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس ومؤسس xAI، أن دراسة الطب وممارسة المهن الطبية التقليدية ستصبح بلا فائدة خلال السنوات القليلة القادمة بسبب التقدم المتسارع في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات البشرية.

وسُئل ماسك عن نصيحته بشأن الالتحاق بكلية الطب، فقال بحسم: “لا تلتحق بكلية الطب”. وعندما أُعيد السؤال للتأكيد، أجاب: “نعم، لا فائدة منه”.

ولخص ماسك رؤيته المستقبلية للمجال الطبي على ان الروبوتات البشرية (Optimus) ستتفوق على الجراحين البشريين خلال 3 سنوات.

كما توقع ماسك أن تتجاوز روبوتات (أوبتيموس) التي تطورها تسلا أفضل الجراحين البشريين في الدقة والسرعة والثبات خلال ثلاث سنوات فقط على مستوى الإنتاج الضخم.

وشدد على ان الذكاء الاصطناعي مثل (Grok) سيصبح الطبيب الأساسي لمعظم الناس. كما سيتمكن الذكاء الاصطناعي من تشخيص الأمراض بدقة أعلى بكثير من الأطباء البشريين، وسيقرأ الوصفات الطبية، ويحلل الصور الطبية، بل وسيجري استشارات طبية فورية عبر الهاتف أو الكاميرا.

في ذات الوقت توقع ماسك أنه خلال 4–5 سنوات، سيحصل الجميع على مستوى رعاية طبية يفوق ما يحصل عليه الرؤساء والمليارديرات اليوم، وبشكل مجاني أو شبه مجاني، بفضل انتشار الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وأشار ماسك إلى أن عمليات تصحيح النظر بالليزر أصبحت أكثر دقة بكثير عندما تُجرى بواسطة الآلات مقارنة باليد البشرية، وهذا الاتجاه سيمتد ليشمل معظم التدخلات الجراحية.

ويرى ماسك أن مشكلات الانتظار الطويل في غرف الطوارئ – كما يحدث حالياً في كندا ودول أخرى، والنقص الحاد في الكوادر الطبية ستختفي تماماً مع حلول الروبوتات والذكاء الاصطناعي محل البشر في المهام الروتينية والدقيقة.