مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين، في هجوم لمُسيّرة تتبع للمليشيا على سوق “كرتالا” جنوبي كردفان

الخرطوم: السوداني

قتل 5 أشخاص وأصيب 13 آخرون من المدنيين جراء استهدف مسيرة للدعم السريع لسوق “كرتالا” بمنطقة الجبال الستة بولاية جنوب كردفان صباح الأحد.

وأدانت شبكة أطباء السودان في بيان اليوم الاثنين، بأشد العبارات، الاستهداف المباشر للمدنيين من قبل الدعم السريع وتحمُّل قيادة الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن الهجوم وتداعياته، التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعد حماية المدنيين.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين في مناطق النزاع، والضغط على قيادة الدعم السريع لوقف الهجمات الممنهجة على الأسواق والأحياء السكنية.

وأكدت الشبكة، استمرارها في رصد الأوضاع الصحية وتقديم الدعم الطبي للمصابين، داعية جميع الأطراف إلى تحييد المدنيين والمنشآت المدنية، والعمل على فتح ممرات آمنة تضمن وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين خاصة المناطق المحاصرة بولاية جنوب كردفان لأكثر من عامين.