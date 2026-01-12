تفاصيل أول لقاء بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء في الخرطوم

الخرطوم – السوداني

​التقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم بمكتبه بالخرطوم، رئيس مجلس الوزراء، د. كامل إدريس. ويأتي هذا اللقاء في إطار الخطوات العملية لعودة الحكومة لممارسة مهامها من العاصمة الخرطوم، مما يعكس استقرار الأوضاع الأمنية وبداية مرحلة جديدة تركز على التعافي الوطني وإدارة شؤون الدولة من العاصمة.

تناول اللقاء استعراضاً شاملاً لمجمل الأوضاع الراهنة والتحديات التي تواجه البلاد في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، كما ركز اللقاء على الجهود المبذولة من قبل الدولة لتوفير الخدمات الضرورية وسبل العيش الكريم للمواطنين.

كما استعرض اللقاء خطة حكومة الأمل ورؤيتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تهيئة البيئة التحتية والخدمية اللازمة لضمان عودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم.

​وأمن اللقاء على ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية لتنفيذ هذه الخطط على أرض الواقع، وتذليل كافة العقبات التي تعترض مسار التنمية والخدمات في المرحلة المقبلة.