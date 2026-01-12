مقتل (10) مدنيين وإصابة (9) آخرين في هجوم لمُسيّرة على سنجة

الخرطوم: السوداني

قُتل (10) أشخاص بصاروخ موجه لمُسيّرة تتبع لمليشيا الدعم السريع أطلقتها على عدد من المواقع بمدينة سنجة تسبب أحد الصواريخ في استهداف مدنيين، إلى جانب وقوع إصابات متفاوتة لـ(9) آخرين، في جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.

وأدانت شبكة أطباء السودان في بيان اليوم الاثنين، بأشد العبارات هذا الاستهداف الممنهج الذي يؤكد تعمُّد استهداف المدنيين خارج الأهداف العسكرية، ما يرقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان.

وحمّلت الشبكة، الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وطالبت بوقف استهدافها للمدنيين، وضمان حماية المنشآت المدنية. كما تناشد الشبكة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل للضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين في السودان.