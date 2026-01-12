الجيش يدمر عشرات المركبات ويواصل استهداف تجمعات وتحركات المليشيا في كردفان ودارفور والنيل الأزرق

الخرطوم: السوداني

قالت القوات المسلحة، إنها تواصل استهداف تجمعات وتحركات مليشيا آل دقلو الإرهابية في كردفان ودارفور والنيل الأزرق.

وأضافت في تعميم صحفي لمكتب الناطق الرسمي اليوم الاثنين أن العمليات أسفرت خلال الـ(72) ساعة الماضية، عن تدمير (56) آلية عسكرية، ومقتل وإصابة المئات من عناصر المليشيا الإرهابية في قطاع كردفان، وتدمير (47) آلية عسكرية، ومقتل وإصابة أعداد أخرى من عناصر العدو في قطاع دارفور، وتدمير (4) عربات عسكرية، ومقتل وإصابة العشرات من المتمردين في النيل الأزرق، إضافةً إلى تدمير عدد من مخزونات الوقود والذخائر في مواقع مختلفة.

وأكد التعميم الصحفي أن القوات المسلحة مستمرة في توسيع دوائر التأمين حول المدن والمواقع، وماضية بثبات في طرد المليشيا الإرهابية وتطهير البلاد من دنسها.