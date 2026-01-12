(الثقافة والإعلام) تحتفل باستعادة 570 قطعة من الآثار المنهوبة

الخرطوم: السوداني

تنظم وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، غداً الثلاثاء بقاعة الربوة بمدينة بورتسودان، احتفالاً باسترداد 570 قطعة أثرية من الآثار السودانية المنهوبة تغطي الفترة ما قبل التاريخ وحتى الآن، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حماية التراث الثقافي والحفاظ على الهوية التاريخية للسودان.

ووجّهت الوزارة باسم الوزير الأستاذ خالد الإعيسر، الدعوة لحضور فعالية الإعلان الرسمي لاستعادة عدد كبير من الآثار السودانية المنهوبة.

ويخاطب الفعالية وزير الثقافة والإعلام والسياحة ووكيل الوزارة وعدد من الجهات ذات العلاقة.

وتأتي الفعالية ضمن ختام أنشطة وزارة الثقافة والإعلام والسياحة بمقرها المؤقت بمدينة بورتسودان، تحت شعار (ختامه مسك).

وأكد الأستاذ خالد الاعيسر أن استعادة هذه الآثار تمثل إنجازاً وطنياً مهماً، يعكس حرص الدولة على صون تراثها الحضاري واستعادة ممتلكاتها الثقافية، داعياً الجهات الرسمية والمجتمعية ووسائل الإعلام للمشاركة في هذه المناسبة التي تجسد الاهتمام بالهوية التاريخية للسودان وحمايتها.