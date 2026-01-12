انعقاد اجتماعات آلية التشاور السياسي الأول بين السودان وأذربيجان

باكو: وكالات

انعقدت اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان وأذربيجان بباكو اليوم الاثنين، حيث ترأس الجانب السوداني السفير معاوية عثمان خالد، وكيل وزارة الخارجية بالإنابة، ويلتشين رافاييف، نائب وزير الخارجية الأذري.

واستعرض الجانبان مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات، وأكدا أهمية تمسكهما بأهمية صون وحدة أراضي السودان وسلامتها والحفاظ على استقلاله وسيادته وكافة مؤسساته الوطنية مع رفضهم القاطع لأي تدخلات في شؤونه الداخلية.

وأعرب الجانب الأذربيجاني، عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتيسير وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين وفتح المعابر الحدودية، والتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والشركاء الدوليين.

وأعرب الجانب السوداني، عن تقديره للتقدم المحرز في مسيرة السلام في منطقة جنوب القوقاز، وعلى توقيع اتفاق السلام التاريخي بالأحرف الأولى بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا مطلع أغسطس 2025م برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبراً أن هذا الاتفاق يفتح فصلاً جديداً لمسار التعاون والتكامل الإقليمي.

وجدد السودان، دعمه الكامل لجهود أذربيجان المستمرة في إعادة إعمار إقليم كاراباخ وتهيئة الظروف الملائمة لعودة المواطنين الأذربيجانيين إلى ديارهم.

وأكد الجانبان على أهمية تفعيل وتحديث الاتفاقيات المشتركة والبروتوكولات القائمة بما يعزز الجهود الرامية إلى ترجمتها إلى برامج عمل واضحة وفعّالة.