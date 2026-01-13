الأبيض – السوداني

علمت (السوداني) ان القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان، أصدرت قرارا بإجراء تغييرات في قيادة الفرقة الخامسة مشاة (الهجانة)، حيث تم تعيين اللواء ركن الصديق الجيلي عبد الرحيم، قائدا جديدا للفرقة، خلفا للواء الركن قنديل بشير إبراهيم، الذي سيلتحق بهيئة شؤون الضباط – القيادة العامة.

وتُعد الفرقة الخامسة مشاة إحدى أبرز وأهم الفرق العسكرية للقوات المسلحة السودانية، وخلال الفترة الماضية، لعبت الفرقة دورا محوريا وبطوليا في مواجهة حرب العدوان؛ حيث خاضت مئات المعارك والعمليات العسكرية ضد ميليشيا الدعم السريع في ولاية شمال كردفان، وتصدت بكفاءة عالية للحصار الطويل الذي فُرض على مدينة الأبيض عاصمة الولاية. وبفضل بسالة جنودها وحنكة قيادتها، تمكنت الفرقة من كسر الحصار واستعادة السيطرة على محيط المدينة، ثم شنت هجمات مضادة ناجحة أدت إلى دحر الميليشيا وملاحقتها في عموم إقليم كردفان.