إحباط تهريب 400 كجم من مخدر الآيس الخطير بكسلا

الخرطوم: السوداني

أحبطت قوات مكافحة التهريب بولاية كسلا، اليوم بالتنسيق مع مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر، أخطر وأكبر عمليات تهريب المخدرات في شرق السودان، وذلك بعد ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة كانت في طريقها إلى الأسواق المحلية، في عملية نوعية تعكس يقظة أمنية عالية.

وأسفرت الضبطية عن ضبط نحو 400 كيلوجرام من مخدر الآيس (الكريستال ميث)، إضافة إلى 138 كيلوجراماً من الحشيش الأفغاني، إلى جانب عربة بوكس دبل كاب كانت تُستخدم في تنفيذ العملية.

وأشاد والي ولاية كسلا اللواء الصادق الأزرق في كلمته بقوات الجمارك والمكافحة بكسلا، مؤكداً أن الولاية شهدت خلال 48 ساعة فقط إحباط عدة عمليات إجرامية تهدد أمن المجتمع واستقراره.

من جانبه، أكد مدير عام قوات الجمارك بالإنابة اللواء بابكر يوسف بابكر أنّ قوات الجمارك ستظل في مقدمة الصفوف للتصدي لكل من يسعى للعبث بأمن وإنسان السودان، مجدداً دعمه الكامل وغير المحدود لقوات مكافحة التهريب في جميع أنحاء البلاد.

كما ثمّن العميد شرطة عمر محمد أحمد الأنصاري مساعد المدير العام لمكافحة التهريب بالإنابة هذا الإنجاز، معتبراً إياه دليلاً على الجاهزية والوعي الأمني العالي.

بدوره، أوضح العميد أحمد الطيب الفضل مدير مكافحة التهريب بكسلا أن هذه الضبطية جاءت نتيجة للدعم المتواصل من رئاسة قوات الجمارك وتوفير المعينات، محذراً من خطورة الكمية المضبوطة التي كانت كفيلة بإحداث دمار واسع، مؤكداً أن قواته ستظل بالمرصاد لكل مهرب.