رئيس الوزراء د. كامل إدريس يتعهّد بإنشاء صندوق قومي لدعم الفنانين والأدباء

الخرطوم–أم درمان– بحري: عطاف عبد الوهاب

تعهد رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس الطيب، بإنشاء صندوق قومي مخصص لدعم الأدباء والفنانين السودانيين، مؤكداً أهمية هذه الشريحة في الحفاظ على الهوية الثقافية والتراث الوطني.

جاء هذا التعهد خلال زيارتين ميدانيتين قام بهما د. كامل اليوم الاثنين، الأولى إلى أسرة الفنان الراحل، عبد القادر سالم في أم درمان، والثانية إلى الفنان النور الجيلاني في بحري، حيث أعرب عن تقديره العميق لإسهامات هؤلاء الرواد في إثراء الفن السوداني.

وقال د. كامل إدريس: “الفن هو صوت الأمة، ولا بد من النظر بعين الاعتبار إلى من أرسوا الفن والتراث في وجدان الشعب السوداني. هؤلاء الفنانون والأدباء يمثلون شريحة مهمة وحيوية في نسيج المجتمع، ومن واجب الحكومة دعمهم وتمكينهم لمواصلة عطائهم”.

وطلب رئيس الوزراء من الصحفيين المرافقين أن يكونوا حلقة وصل فعّالة بين الحكومة واتحاد الفنانين والمبدعين، مشدداً على ضرورة المتابعة اللصيقة لضمان خروج الصندوق إلى النور في أقرب وقت ممكن، وتحويله إلى آلية مستدامة للدعم المادي والمعنوي.

من جانبها، عبّرت أسرة الفنان الراحل عبد القادر سالم، عن سعادتها البالغة بزيارة رئيس الوزراء، معتبرة إياها تكريماً لمسيرة الراحل الفنية الغنية. كما أبدى الفنان النور الجيلاني امتنانه العميق للزيارة، مشيراً إلى أنها تمثل خطوة إيجابية نحو الاهتمام الرسمي بالفن والثقافة في ظل الظروف الراهنة.