وفدٌ رفيعٌ من الاتحاد الأوروبي يزور السودان

كتبت ـ سوسن محجوب

علمت (السوداني)، أن مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي انيت وبير، ستقود نهاية الشهر الجاري وفداً رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي إلى السودان.

ومن المقرر أن يناقش الوفد خلال زيارته التي تمتد إلى يومين، تطورات الراهن السياسي والأمني بعد نحو ألف يوم من الحرب التي يشهدها السودان.

ويضم الوفد كلاً من رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان السفير وولفرام فيتر، المبعوث الفرنسي الخاص للسودان والقرن الأفريقي بالاتحاد الأوروبي، والمبعوث الألماني للسودان، والسفير الألماني لدى السودان.

وستغادر وبير، منصبها كمبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي يونيو المقبل.

وأواخر العام المنصرم، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قائد ثاني ميليشيا الدعم السريع بعد فظائع الفاشر التي ارتكبتها عناصر الميليشيا عقب سيطرتها على مدينة الفاشر ـ شمال دارفور.