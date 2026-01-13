إعادة تشغيل مستشفى ابن سيناء التخصصي في الخرطوم

الخرطوم – السوداني

دشّن عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام، رئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم، الفريق مهندس، إبراهيم جابر إبراهيم، إعادة تشغيل مستشفى ابن سيناء التخصصي بالخرطوم بحضور وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم، ووالي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، وعدد من منسوبي وزارة الصحة الولائية.

وبشّر جابر، الشعب السوداني بتوالي الانتصارات في مختلف جبهات القتال ومجالات تقديم الخدمات المُختلفة، كما وعد بدعم مطلوبات تشغيل المستشفى بكامل طاقته التصميمية من أجهزة ومعدات وتأهيل بقية الوحدات لاستعادة الخدمات التخصصية كافة.

كما أعرب، عن تقديره لعزيمة ورغبة الاستشاريين والكوادر الطبية في التغلب على التحديات والإصرار على عودة مستشفى ابن سيناء حتى يقدم خدماته المرجعية للمستفيدين من كل أنحاء السودان.