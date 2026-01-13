رئيس الوزراء يعلن عودة حركة الطيران تدريجياً إلى مطار الخرطوم خلال الأيام المقبلة

‏الخرطوم – السوداني

قام رئيس الوزراء د. كامل إدريس، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية لمطار الخرطوم الدولي، حيث اطلع على سير أعمال إعادة التأهيل والصيانة في المرفق الحيوي الذي تضرر جراء حرب العدوان.

وأعلن د. كامل خلال الزيارة أنّ حركة الطيران ستعود تدريجياً إلى المطار خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوة تمثل إنجازاً مهماً في مسار استعادة الحياة الطبيعية بالعاصمة القومية الخرطوم وتسهيل حركة المواطنين والبضائع.

وأعرب رئيس الوزراء، عن تقديره للجهود المبذولة من قِبل الجهات المعنية لتسريع إعادة تشغيل المطار، مؤكداً أن عودة عمل المطار ستسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والإنساني، وتعزيز جهود إعادة الإعمار في البلاد.