تحرير مناطق جرجيرة ومحيطها من قبضة ميليشيا الدعم السريع المتمردة

متابعات – السوداني

نفذت القوات المسلحة، والقوة المشتركة، والمقاومة الشعبية، اليوم، عملية عسكرية نوعية وناجحة في مناطق جرجيرة ومحيطها، أسفرت عن تحرير المنطقة بالكامل والمناطق المجاورة لها، حيث تم دحر الميليشيا المتمردة التي فرت هاربة جنوبا في اتجاه كلبس، بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وقال الرائد متوكل علي أبوجا، الناطق الرسمي باسم القوة المشتركة: “قواتكم تمكنت من الاستيلاء على عدد (20) عربة قتالية بكامل عتادها، وتدمير (15) عربة قتالية تدميرا كاملا، إلى جانب أسر عدد من عناصر الميليشيا. ونؤكد أن منطقة جرجيرة قد عادت إلى حضن الوطن بعد أن ظلت لفترة تحت سيطرة الميليشيا المتمردة”.

وأضاف: “كما تؤكد قواتكم التزامها الكامل بحماية المدنيين وتأمين سلامتهم، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين إلى مناطقهم المحررة بصورة آمنة ومستقرة، وعدم السماح بأي تجاوزات تمس أمنهم أو ممتلكاتهم”.

وأكد أبوجا أنهم يوجهون رسالة واضحة للميليشيا المتمردة مفادها أنه لا ملاذ آمن لها في أي بقعة من أرض الوطن، وأنهم سيواصلون ملاحقتها وضرب أوكارها حتى القضاء عليها بالكامل؛ مجددا العهد والالتزام بمواصلة القتال بلا هوادة حتى تطهير كل شبر من تراب الوطن من دنس التمرد.

ومضى في القول: “إن قواتكم المسلحة، والقوة المشتركة، وكافة فصائل الإسناد، ماضية بثبات وعزيمة في أداء واجبها الوطني والتاريخي، والنصر حليف شعبنا بإذن الله”.