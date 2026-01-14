رئيس الوزراء يتعهد بإنشاء عشرين مدرسة صناعية

أم درمان – بيت المال: عطاف عبد الوهاب

تعهد رئيس الوزراء د. كامل إدريس بإنشاء عشرين مدرسة صناعية على غرار مدرسة بيت المال الصناعية. وزار صباح اليوم الأربعاء د. كامل مدرسة بيت المال الصناعية، والتقى خلال الزيارة بالطلاب والأساتذة، وأكد على أهمية دور هذه المدارس في إعداد جيل يساهم في تنمية البلاد.

كما تكفل رئيس الوزراء بدعم المدرسة الصناعية بكل ما تحتاجه من متطلبات.

وقدم إحصائيات عن المدارس الفنية في البلاد، مشيرا إلى وجود 186 مدرسة في ولاية الخرطوم فقط، و363 مدرسة على مستوى السودان.

وأوضح أن بعض المدارس تعرضت لخراب ودمار ممنهج من ميليشيا الدعم السريع المتمردة، لكن بفضل جهود المعلمين ووزارة التربية والتعليم نهضت هذه المدارس وعادت لممارسة نشاطها وسجلت الطلاب.

من جهته، قال الأستاذ عبد الرحيم عبد الرحمن، مدير مدرسة بيت المال الصناعية، إن المدرسة تأسست عام 1902م، وأكملت الآن 124 عاما من عمرها، موضحا أنها ما زالت تعاني نقصا كبيرا في الاحتياجات اللازمة لممارسة نشاطها بشكل كامل، مشيدا بزيارة رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، ومرحبا بهم.

وتدافع طلاب المدرسة الصناعية ببيت المال لالتقاط صور (سيلفي) مع د. كامل إدريس، وهم يهتفون “جيش واحد شعب واحد”.