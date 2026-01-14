الخرطوم تعلن إزالة 99% من مخلفات الحرب والجثامين وتدشن حملة كبرى لمكافحة نواقل الأمراض

أم درمان – السوداني

دشّنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، صباح اليوم، الحملة الكبرى لطوارئ فصل الشتاء ومكافحة نواقل الأمراض بمحلية أم درمان الكبرى، بحضور المدير العام لوزارة الصحة ومديري الإدارات بوزارته والمدير التنفيذي لمحلية أم درمان سيف الدين مختار، وممثل مفوضية العون الإنساني وممثل منظمة رعاية الطفولة مكتب الخرطوم الداعمة للحملة، والتي تتضمن نفير التجفيف الأسبوعي خلال يومي السبت والثلاثاء بولاية الخرطوم، وعمليات التفتيش المنزلي للحد من انتشار الناقل لحمى الضنك وتستمر لمدة شهر.

وأعلن د. فتح الرحمن محمد الأمين، مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن إزالة 99% من مخلفات الحرب والجثامين بالولاية، على خلفية العمل الذي تقوم به هيئة الطب العدلي، ومجهودات الشركاء من قوات الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر السوداني، مشيراً إلى وجود كوادر الصحة ممثلة في الجيش الأبيض خلال فترة الحرب بمواقع الأحداث بإجلاء الجرحى وعلاج المصابين، لافتاً إلى الدور الكبير كذلك للكوادر العاملة في جانب مكافحة نواقل الأمراض وعمليات الإصحاح البيئي، والتي لم تتوقف أثناء الحرب واستمرت حتى تطهير الولاية من المليشيا المتمردة، وحتى خلال هذه المرحلة التي تهدف لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم.

وأكد الوزير المكلف خلال مخاطبته، فعاليات انطلاقة الحملة من ميدان الخليفة بأم درمان على أهميتها، معتبراً أنها تتزامن مع آخر فترة لانفجارات الأمراض والأوبئة، وقطع بأنه يتم القضاء على نواقل الأمراض والحد من حالات الإصابات والإماتة خلال الأسبوعين المقبلين، وبشّر المواطنين بهزيمة النواقل والملاريا وحمى الضنك بكافة محليات الولاية، مُؤمّناً على ضرورة مشاركة المجتمع في إنجاح الحملة.