الرئيس المصري يناقش أزمة السودان مع مسعد بولوس

القاهرة – السوداني

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مسعد بولوس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، في لقاءٍ مهم، تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، وخاصة الأزمة في السودان، إلى جانب سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.

وقال السفير محمد الشناوي، إن اللقاء ركز بشكل خاص على الأزمة السودانية، حيث أعرب الرئيس السيسي، عن تقديره لحرص الإدارة الأمريكية على إنهاء الحرب في السودان الشقيق، مشيراً إلى دعم مصر الكامل لكل المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى استعادة الأمن والاستقرار هناك.

وشدد الرئيس على الموقف المصري الثابت الداعم لسيادة السودان ووحدة أراضيه وسلامتها، رافضاً رفضاً قاطعاً أي محاولات للمساس بأمنه أو استقراره، مؤكداً أن مصر لن تسمح بحدوث ذلك، في ضوء الارتباط العضوي والوثيق بين الأمن القومي للبلدين الشقيقين.

من جانبه، أشاد مسعد بولوس بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في تعزيز السلم والأمن الإقليميين، مُثمِّناً مستوى التنسيق والتعاون القائم بين القاهرة وواشنطن في عدد من الملفات الإقليمية الحساسة، بهدف خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة.

حضر اللقاء من الجانب المصري، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واللواء حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة، بينما شارك من الجانب الأمريكي إيفينيا سيدرياس نائبة رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، وناتانيل تيرنر المستشار السياسي بالسفارة.