القوات المسلحة السودانية تعلن تدمير تجمعات لميليشيا الدعم السريع في جنوب كردفان

الخرطوم – السوداني

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم الأربعاء، عن نجاح عملية عسكرية في محور جنوب كردفان، حيث تمكّنت القوات المسلحة والقوات المساندة من تدمير تجمعات تابعة لميليشيا الدعم السريع المتمردة، في منطقة الكويك، إثر اشتباكات حاسمة.

وأفاد البيان الرسمي الصادر عن القيادة العامة بأنّ العملية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا، إضافةً إلى تدمير عدد كبير من العربات القتالية.

وأكدت القوات المسلحة، استمرارها في تنفيذ مهامها الوطنية بثبات حتى تطهير البلاد من دنس الميليشيا الإرهابية، مؤكدة عزمها الراسخ في مواصلة التقدم على مختلف المحاور.