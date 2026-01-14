رئيس الوزراء يوجه بإنشاء (20) مدرسة صناعية فنية تغطي ولايات البلاد كافّـة

الخرطوم: السوداني

وجّه رئيس الوزراء د.كامل إدريس بإنشاء (20) مدرسة صناعية فنية وتعمم لتغطي ولايات البلاد كافّـة، مؤكداً اهتمام حكومة الأمل بالتعليم الفني والتقني والتقاني.

جاء ذلك لدى زيارته اليوم لمدرسة أم درمان الثانوية الصناعية، رافقه من خلالها وزير التعليم والتربية الوطنية د. التهامي الزين حجر والسيد الأمين العام لمجلس الوزراء علي محمد علي.

ووجّه رئيس الوزراء بالتوسع في مجال التعليم الفني كماً ونوعاً وزيادة عدد المدارس الصناعية، مشيراً إلى أن هذا النوع من التعليم يساعد في إعادة الإعمار والبناء ودفع عجلة التنمية بالبلاد.

وأكد اهتمام حكومة الأمل بذوي الهمم وتنمية قدراتهم باعتبارهم جزءاً أصيلاً من المجتمع.

وأشار د. كامل إدريس خلال مخاطبته المعلمين والطلاب إلى أن مدرسة أم درمان الثانوية الصناعية تعتبر أقدم مدرسة صناعية على مستوى السودان والقارة الأفريقية.

من جانبه، أكد وزير التعليم والتربية الوطنية د. التهامي الزين حجر أن هذه الزيارة تؤكد اهتمام حكومة الأمل بالتعليم الفني، وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة لتطوير مجال التعليم الفني باستصحاب التعليم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي.