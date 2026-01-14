واشنطن: أوصلنا 1.3 طن مساعدات إلى الفاشر

الخرطوم: السوداني

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولوس، الأربعاء، نجاح إيصال 1.3 طن متري من المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح إلى مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان، بعد حصار استمر 18 شهراً.

ونقلت وزارة الخارجية الأمريكية، في تدوينة على منصة “إكس”، عن بولوس قوله: “نرحب بنجاح إيصال المساعدات المنقذة للأرواح إلى الفاشر بعد 18 شهراً من الحصار”.

وأضاف: “تضمنت الشحنة الإغاثية الأولى التي تجاوزت الـ1.3 طن متري، كميات كبرى من المواد الغذائية ومستلزمات تنقية المياه وإمدادات الصحة الأساسية”.

وتابع بولوس، أن إيصال المساعدات جاء نتيجة أشهر من المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة لتأمين وصول الإغاثة الإنسانية.

وأشار إلى أن ذلك أعقب بعثة تقييم للأمم المتحدة أجريت أواخر ديسمبر الماضي.

وأكد بولوس، أن المدنيين في الفاشر عانوا لأشهر من الحصار وحرمانهم من المساعدات.

وشدد على ضرورة تدفق الإغاثة دون عوائق إلى المدينة وإلى مختلف مناطق السودان.

ودعا بولوس، المجتمع الدولي إلى زيادة مساهماته لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والشركاء الإنسانيين العاملين في السودان.

وتأتي المساعدات إلى الفاشر، بعد أن استولت “الدعم السريع” على المدينة في 26 أكتوبر الماضي، وارتكبت مجازر بحق مدنيين، وفق مؤسسات محلية دولية.