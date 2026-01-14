السعودية تشدد على منع التدخلات الخارجية في السودان ووقف الدعم الخارجي عبر السلاح غير الشرعي والمقاتلين الأجانب.. وتؤكد ان الحكومة الموازية تعيق حل الأزمة وتشكل تهديداً لوحدته

القاهرة: السوداني

أكد نائب وزير الخارجية معالي المهندس، وليد الخريجي، أن خطوة إعلان تأسيس تحالف المتضمنة تشكيل حكومة موازية للحكومة السودانية، هو أمر مرفوض بشكل كامل، ويعيق الجهود القائمة لحل الأزمة، ويشكل تهديدًا لوحدة السودان وسيادته، ويعرض الأمن الإقليمي وأمن البحر الأحمر للخطر.

وأضاف “الخريجي”، خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري الخامس حول تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، الذي تستضيفه القاهرة، نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن إعلان كيانات موازية خارج إطار المؤسسات الشرعية أمر يُثير القلق ويعطل الجهود المبذولة عبر المسار السياسي للوصول إلى حل للأزمة.

وشدد على أولويات المملكة القصوى فيما يخص السودان، التي تتمثل في ضمان استقراره ووقف إطلاق النار والحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار، والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ومقدراته، وأن الحل للأزمة هو حل سياسي سوداني – سوداني يقوم على احترام سيادة ووحدة السودان وعلى دعم مؤسسات الدولة السودانية. ولفت إلى أن المملكة لا تزال تواصل بذل الجهود والمساعي لتقريب وجهات النظر والوصول إلى وقف إطلاق النار، بما ينهي الأزمة الإنسانية المتفاقمة ويرفع المعاناة عن الشعب السوداني، مؤكدًا حرص المملكة على عودة الحوار السياسي في ضوء إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان)، الموقع عليه بتاريخ 11 مايو 2023، واتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية الموقع عليها بتاريخ 20 مايو 2023، بين طرفي النزاع في السودان.

وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن استمرار الحرب القائمة في السودان وتداعياتها تُشكّل تهديدًا على الاستقرار في المنطقة، منوهًا بأن منع التدخلات الخارجية ووقف الدعم الخارجي عبر السلاح غير الشرعي والمقاتلين الأجانب، هو أمر ملح وضروري لتحقيق وقف إطلاق النار وتسهيل العمليات الإنسانية بدءًا بفتح الممرات الآمنة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مجددًا ترحيب المملكة في هذا الإطار بخطوة الحكومة السودانية بفتح معبر (أدري) الحدودي.