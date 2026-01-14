الإعدام شنقاً حتى الموت لمتعاونة مع المليشيا في القضارف

القضارف – السوداني

أوقعت المحكمة الجنائية العامة بمدينة القضارف، عقوبة الإعدام شنقًا حتى الموت تعزيراً، في مواجهة المتهمة (ر. ض. ب) في الدعوى الجنائية رقم 6936/2025 تحت المواد 26/50/51 من القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2020م والمواد 5/6 من قانون الإرهاب لسنة 1991م.

وكانت المحكمة التي تلقت البلاغ من النيابة العامة بالقضارف، استمعت لقضيتي الاتهام والدفاع وبعد ثبوت ارتكاب المتهمة للجريمة من خلال البيِّنات المقدمة من قبل الاتهام أصدرت عقوبتها.

وصدر الحكم في حضور محامي الدفاع، وتولى الاتهام أمام المحكمة وكيل ثاني النيابة أحمد محمود.