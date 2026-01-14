عودة مستشفى بحري إلى الخدمة

الخرطوم – السوداني

اُفتتح اليوم مستشفى بحري التعليمي، بحضور عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام، رئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم، الفريق مهندس، إبراهيم جابر إبراهيم، ووزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم، ووالي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، وممثلين لتجمع أطباء السودان بأمريكا (سابا) والإغاثة الإسلامية بالولايات المتحدة.

​وأشاد إبراهيم جابر، بجهود منسوبي القطاع الصحي في إعادة تشغيل المؤسسات الصحية، والتصدي للتحديات التي واجهت البلاد خلال فترة الحرب وعقب تحرير الخرطوم.

​مؤكداً أن عودة المستشفى للخدمة تمثل إضافة حقيقية لمواطني بحري وعموم أهل السودان.

وأضاف الفريق جابر أن الإمكانيات التي وفرت للمؤسسات الصحية تمثل الخطوة الأولى في تهيئة بيئة العمل، على أن تستكمل لاحقاً بتوفير كافة الأجهزة والمعدات المتطورة.

وأكد أن الحكومة تولي تدريب وتأهيل الكوادر الصحية اهتماماً بالغاً لضمان التشغيل الآمن لهذه المرافق وتقديم خدمة طبية متميزة.

​في ذات السياق، جدّد عضو مجلس السيادة، العزم على أن يظل السودان في الريادة، وأن تستمر مسيرة التعافي بإنجاز المزيد من المشاريع الخدمية والتنموية. كما دعا الشركاء من المنظمات الوطنية والدولية للوقوف مع الشعب السوداني لدعم قطاعي الصحة والتعليم، اللذين تعرّضا لدمار كبير وممنهج جراء حرب المليشيا المتمردة.

​من جانبه، أكد وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم، أن العافية بدأت تدب في جسد الوطن بفضل تضحيات القوات المسلحة في مختلف المجالات بالعاصمة والولايات، مشيراً إلى أن مستشفى بحري يمثل ركيزة أساسية للقطاع الصحي.

​كما أثنى وزير الصحة على وقفة منظمة (سابا) إلى جانب الشعب السوداني، ودعمها السخي لتأهيل عدد من المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى الخدمات الجليلة التي قدّمتها لأهل الفاشر وجنوب كردفان.