الشرطة تنجح في فك غموض سرقة عشرات الكيلوغرامات من الذهب من عمارة الذهب بالسوق العربي

الخرطوم – السوداني

نجحت إدارة المباحث الجنائية بشرطة ولاية الخرطوم، في حل لغز سرقة مجوهرات ذهبية فاقت قيمتها عشرات الكيلوغرامات من عمارة الذهب بالسوق العربي، حيث تمكّنت من توقيف المتهم الرئيسي وضبط عدد من المتورطين واسترداد جزء مهم من المسروقات.

وقال المكتب الصحفي للشرطة، إن الفريق الخاص المكلف من إدارة المباحث الجنائية نجح في تسديد البلاغ رقم (125) تحت المادة (174) من القانون الجنائي، المتعلق بسرقة مجوهرات ذهبية مشغولة تزن نحو 32 كيلوغراماً في وسط الخرطوم.

وبحسب التفاصيل الرسمية، شكّلت الإدارة، فرقاً ميدانية مساندة بقيادة ضباط متخصصين، تحت إشراف مباشر من رئيس الفرع ومدير إدارة المباحث الجنائية، حيث اعتمدت على جهود بحثية وتقصٍ ميداني مكثف، شملت التحقيق مع معتادي الإجرام في وقائع مشابهة، وجمع معلومات استخباراتية دقيقة.

وكشفت التحريات أن سوق مايو يُعدّ إحدى أبرز البؤر الإجرامية المتخصصة في سرقات الذهب، خاصةً خلال فترة سيطرة ميليشيا الدعم السريع على أجزاء من العاصمة، حيث استغل بعض العمال والمتورطين العاملين لدى تجار الذهب الأوضاع الأمنية غير المستقرة آنذاك لتنفيذ عمليات السرقة الكبيرة، وتم توزيع المسروقات على شبكة واسعة.

وأسفرت العملية الأمنية عن، توقيف المتهم الأساسي في القضية وضبط 9 متهمين آخرين من مستلمي المبالغ أو المسروقات. كما تم استرداد 11 كيلوغراماً من الذهب المشغول تعود ملكيتها للشاكي.

وأوضحت الشرطة أنّ فريقاً مختصاً آخر توجه لملاحقة بقية المتورطين وضبط المعروضات التي تم توزيعها على 5 ولايات مختلفة، فيما تتواصل التحريات الميدانية والجهود البحثية للكشف عن باقي المتورطين، واستكمال استرداد المسروقات المتبقية.

وأكدت شرطة ولاية الخرطوم، استمرار عملياتها الأمنية بكل حزم لمكافحة مثل هذه الجرائم الكبرى، وإعداد ملف البلاغ كاملاً، تمهيداً لتقديم جميع المتورطين إلى العدالة.