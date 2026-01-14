عقوبات صارمة من لجنة الانضباط لكرة القدم: مدرب المريخ محسن سيد ومدير كرته أنس نصر الدين مُمنوعان من الملاعب 6 أشهر كاملة.. والهلال يلعب مباراة خلف أبواب مغلقة و 5 ملايين غرامة!

بورتسودان – السوداني

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السوداني لكرة القدم، برئاسة مهدي البحر، قرارات تأديبية حاسمة تجاه أحداث مباراتين في الدوري الممتاز، عقب اجتماع افتراضي عقد مساء اليوم الأربعاء، بحضور جميع الأعضاء. وقررت إيقاف مدرب المريخ ومدير كرته لستة أشهر، وان يلعب الهلال يلعب مباراة خلف أبواب مغلقة.

وكانت اللجنة قد تلقت تقارير مراقبي مباراة الهلال الخرطوم أمام الشرطة القضارف (التي أقيمت يوم 10 يناير)، ومباراة المريخ الخرطوم أمام الأهلي مروي (التي جرت يوم 11 يناير)، ضمن الجولة الثانية من الدوري. وبعد نقاش مستفيض، قررت اللجنة فرض عقوبات على نادي الهلال الخرطوم باللعب مباراة واحدة بدون جمهور، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها خمسة ملايين جنيه سوداني، يجب تسديدها خلال 72 ساعة كحد أقصى.

كما اوقفت مدرب المريخ محسن سيد، لمدة ستة أشهر عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم، مع حرمانه من دخول جميع الملاعب والإستادات. وعلى مدير الكرة بنادي المريخ أنس نصر الدين؛ إيقاف مشابه لمدة ستة أشهر عن أي نشاط كروي، مع منعه من الدخول إلى الملاعب.