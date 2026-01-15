الفريق أول البرهان يقدم كامل الدعم للصحة ومكافحة الأوبئة ويثني على جهود الجيش الأبيض

الخرطوم – السوداني

زار رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان، ظهر اليوم، وزارة الصحة الاتحادية بمقرها في الخرطوم بشارع النيل، حيث أشاد بالعاملين في الوزارة وكل الكوادر الطبية، مثمناً دورهم الكبير في معركة الكرامة والتزامهم المستمر بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين رغم التحديات.

وأكد البرهان خلال الزيارة، التزامه بتقديم الدعم الكامل لقطاع الصحة في السودان، خاصةً في مجال مكافحة الأوبئة، حيث قدم دعماً لفريق الإسناد الاتحادي لمكافحة النواقل بعدد 15 عربة (بوكسي) لعمليات الرش الميداني، كما قدم دعماً للوزارة والكوادر الصحية، واعداً بتقديم الكثير في دعم المستشفيات والخدمات التخصصية بالبلاد.

من جانبه، عبّر وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم، عن شكره للقائد العام رئيس مجلس السيادة على اهتمامه بالصحة في البلاد والدعم الكبير المقدم، مقدماً تقريراً شاملاً عن الأوضاع الصحية الراهنة في السودان.