المفوض السامي لحقوق الإنسان يصل الشمالية ويزور معسكر نازحي الفاشر

الخرطوم: السوداني

استقبل والي الولاية الشمالية الفريق عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم بمكتبه اليوم، المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، والوفد المرافق له، وذلك بحضور أعضاء الآلية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن الزيارة تهدف إلى الوقوف ميدانياً على أوضاع حقوق الإنسان بالولاية والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون.

وأكد تورك أن الزيارة تأتي في إطار التضامن مع السودان، ودعم الضحايا والناجين من انتهاكات الميليشيا، وتقديم ما يلزم من مساندة لهم.

وأشار إلى أن برنامج الزيارة يشمل معسكر العفاض بمحلية الدبة للاستماع إلى إفادات وشهادات الناجين من الانتهاكات، إضافة إلى زيارة سد مروي بمحلية مروي، معرباً عن أمله في أن يعم السلام والاستقرار ربوع السودان.

من جانبها، أوضحت أمين أمانة الشؤون الاجتماعية منال مكاوي أن المفوض السامي تلقى تنويراً شاملاً حول الوضع الإنساني بالولاية الشمالية، مبينة أن الزيارة ستشمل معسكر العفاض بمحلية الدبة للوقوف على أوضاع النازحين، إلى جانب زيارة محلية مروي للاطلاع على آثار هجمات ميليشيا الدعم السريع التي استهدفت المحطات التحويلية للكهرباء.

وشددت منال، على أهمية استعراض الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون جراء اعتداءات ميليشيا الدعم السريع، مؤكدة أن للزيارة مردوداً إيجابياً على الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان بالولاية.

بدوره، رحب مفوض العون الإنساني بالولاية د. وائل محمد شريف بزيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى الولاية الشمالية، مشيراً إلى أن برنامج الزيارة يتضمن جولة ميدانية لمعسكر العفاض بمحلية الدبة للوقوف على الأوضاع الإنسانية للنازحين، إضافةً إلى زيارة سد مروي، مؤكداً أهمية الزيارة ودورها في تسليط الضوء على القضايا الإنسانية بالولاية.