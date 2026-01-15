بدء أعمال مخيم عمليات جراحة الأوعية الدموية ببورتسودان

الخرطوم: السوداني

بدأت بولاية البحر الأحمر اليوم الخميس، أعمال مخيم عمليات جراحة الأوعية الدموية المجاني الذي يتم تنفيذه في إطار مبادرة جمعية جراحة الأوعية الدموية السودانية في الفترة من (15 وحتى 25) من يناير الجاري ببورتسودان بالتعاون والتنسيق المشترك مع فرع الصندوق القومي للتأمين الصحي بالولاية، ووزارتي الصحة الاتحادية والولائية ومستشفى هيئة الموانئ البحرية، ومستشفى دقنة المرجعي، ومركز جراحة الكلى، ومركز د. إيلا لأمراض القلب والقسطرة ببورتسودان.

وأوضح د. أحمد الطيب أخصائي الجراحة العامة بوزارة الصحة بالولاية في تصريحات إعلامية، أن أعمال المخيم تشمل مقابلات استشاريي جراحة الأوعية الدموية، وعيادات محولة، وإجراء عمليات جراحة متخصصة، إلى جانب خدمات الأشعة المقطعية، والفحوصات المعملية، بالإضافة إلى برنامج ورش عمل لتدريب الكوادر الطبية.

وأشاد د. أحمد عطية بمبادرة الجمعية ودورها الفاعل في تقديم الخدمات الطبية المجانية في مساعدة المرضى في هذا المجال.