وزير الطاقة يبحث مع شركة عُمانية فرص الاستثمار في قطاع البترول

الخرطوم: السوداني

بحث وزير الطاقة، المعتصم إبراهيم أحمد، اليوم بمكتبه ببورتسودان، مع ياسر سعيد البرعمي، الرئيس التنفيذي لشركة الخليجية للطاقة العُمانية، فرص الاستثمار في قطاع البترول بالسودان.

وأعرب رئيس الشركة خلال اللقاء، عن رغبة شركته الجادة في الاستثمار بالسودان في مجالات البترول وخدماته، وتطوير الحقول النفطية، وزيادة معدلات الاستخلاص والإنتاج، إلى جانب العمل في مجال تصنيع معدات النفط والغاز، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة القطاع النفطي.

من جانبه، رحّب وزير الطاقة بهذه الرغبة الاستثمارية، مؤكداً حرص الوزارة على تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الخارجية وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات الراغبة في العمل بالسودان، مشيراً إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية في إعادة إعمار وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة.

وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد انفتاحاً واسعاً أمام الشركات الإقليمية والدولية للاستثمار في مجالات النفط والطاقة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد السوداني ويوفر فرص عمل جديدة.