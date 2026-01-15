نقل رفات (105) شهداء من منطقة الامتداد الخرطوم إلى المقابر المعتمدة

الخرطوم: السوداني

نفذت لجنة نقل رفات معركة الكرامة بمحلية الخرطوم بالتنسيق مع هيئة الطب العدلي اليوم، نبش ونقل رفات الحرب بوحدة الامتداد الإدارية التي شملت (105) من المتوفين خلال الحرب تم تسليم البعض لذويهم ودفن مجهولي الهوية بعد اكتمال كافة الترتيبات والإجراءات المتعلقة بفتح البلاغات قبل إعادة نبش ودفن الرفات.

وأشارت اللجنة إلى تواصل عمليات نقل الرفات بجميع الوحدات الإدارية لحين اكتمال كافة العدد والمناطق المستهدفة وفق الحصر الذي تم بواسطة اللجنة المختصة ولجان الخدمات بالأحياء وذوي المتوفين.

وأكدت اللجنة أن العمل يجئ وفق توجيهات اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، حيث يندرج عملها في إطار نقل وإعادة دفن رفات معركة الكرامة من مواقع الدفن الاضطرارية التي لجأ إليها المواطنون بالأحياء السكنية خلال الحرب إلى مواقع الدفن بالمقابر المعتمدة.