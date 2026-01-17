الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرض استئناف الوساطة الأمريكية في أزمة سد النهضة ويرسل رسالة للسيسي والبرهان وبن سلمان

واشنطن – السوداني

بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسالة رسمية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن فيها استعداده لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل لقضية تقاسم مياه نهر النيل، وذلك في إطار جهود حل التوترات المستمرة حول سد النهضة الإثيوبي.

وأرسل ترامب نسخاً من الرسالة المؤرخة بتاريخ اليوم 16 يناير 2026 إلى كل من، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأشاد ترامب بدور الرئيس السيسي في التوسط الناجح للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، مثمناً القيادة الثابتة لمصر في مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية منذ 7 أكتوبر 2023، والتي أثرت سلباً على الشعب المصري إلى جانب شعوب المنطقة.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تدرك الأهمية العميقة لنهر النيل بالنسبة لمصر وشعبها، مشدداً على أنه لا ينبغي لأي دولة في المنطقة أن تسيطر من جانب واحد على موارد النيل الثمينة بما يضر بجيرانها.

اقترح ترامب أن تؤدي الوساطة الأمريكية، بدعم فني وتنسيقي قوي، إلى اتفاق دائم يضمن، تصريفات مائية منتظمة وقابلة للتنبؤ خلال فترات الجفاف لصالح مصر والسودان، وإتاحة توليد كميات كبيرة من الكهرباء لإثيوبيا، مع إمكانية بيع أو منح جزء منها لمصر أو السودان.

وأعرب ترامب عن أمله الشديد في ألا يتطور النزاع المفهوم تماماً حول السد إلى صراع عسكري كبير بين مصر وإثيوبيا، معتبراً حل هذه القضية من أولويات أجندته الخارجية إلى جانب تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط وأفريقيا.