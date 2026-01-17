الفريق أول البرهان يعيد تشكيل المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين السودان والسعودية

​الخرطوم – السوداني

أصدر رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، قراراً يقضي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين جمهورية السودان والمملكة العربية السعودية.

​ويأتي هذا القرار بناءً على ما تمّ الاتفاق عليه خلال لقاء رئيس مجلس السيادة بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار سعي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق استراتيجية تشمل المجالات كافة.