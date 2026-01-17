السودان ضمن حضور رئاسي ودبلوماسي رفيع المستوى في شمال شرق الصومال يعزز شرعية الدولة الفيدرالية ووحدة أراضيها

مقديشو – السوداني

شهدت مدينة لاسعانود، عاصمة ولاية شمال شرق الصومال، اليوم مراسم تنصيب رئيس الولاية الجديد بحضور رئيس الجمهورية الفيدرالية، د. حسن شيخ محمود، في أول زيارة يقوم بها رئيس صومالي في المنصب إلى المنطقة منذ عقود طويلة.

وتزامنت الزيارة الرئاسية مع مشاركة دبلوماسية واسعة، حيث حضر سفراء عدد من الدول، بينهم سعادة سفير السودان والمملكة العربية السعودية، وسفراء جمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية جيبوتي، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من جمهورية كينيا.

وأكدت هذه المشاركة الدبلوماسية اللافتة دعماً مباشراً وصريحاً للمؤسسات الدستورية الفيدرالية الصومالية، وللمسار السياسي الذي تقوده الحكومة الفيدرالية نحو تعزيز الوحدة الوطنية وبناء الدولة المؤسساتية. كما حملت الرسالة الواضحة بأن المجتمعين الإقليمي والدولي يقفان صفاً واحداً خلف وحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وسيادتها الكاملة، في مواجهة أي محاولات لتقويض الإطار الدستوري أو دعم مسارات موازية.

ووصفت مصادر رسمية في الحكومة الفيدرالية حضور السفراء والوفود في هذه المناسبة الرسمية بأنه، تأكيدٌ عملي على الاعتراف الدولي بالشرعية الفيدرالية، مشيرة إلى أنه يعكس التزاماً قوياً بدعم الاستقرار السياسي والأمني في الصومال، ورفضاً قاطعاً لأي إجراءات أو تحركات خارج الإطار الدستوري المعتمد.

وكان رئيس الوزراء حمزة عبدي بري قد وصل إلى المدينة قبل ساعات من وصول فخامة الرئيس، في إطار الحضور القيادي الرفيع المستوى الذي ميز هذه الفعالية، والذي يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء في إطار النظام الفيدرالي.