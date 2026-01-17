رئيس الوزراء يدعو الهيئات الدبلوماسية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الطوعية بالعودة إلى العاصمة الخرطوم خلال أسبوع

الخرطوم – السوداني

دعا رئيس الوزراء د. كامل إدريس، اليوم، الهيئات الدبلوماسية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الطوعية والإنسانية إلى العودة الفورية إلى العاصمة الخرطوم خلال أسبوع واحد على الأكثر، مؤكداً أن الوضع الأمني في العاصمة قد استقر بشكل كبير وأصبحت آمنة تماماً لاستئناف الأنشطة الدبلوماسية والإنسانية.

جاءت دعوة رئيس الوزراء خلال تفقده، برفقة والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، ووزير الثقافة بالخرطوم الطيب سعد الدين، فندق السلام روتانا، الذي أُعيد تأهيله وأصبح جاهزاً الآن لاستقبال النزلاء وتقديم خدماته الفندقية الكاملة بعد فترة توقف طويلة بسبب الحرب.

وأوضح د. كامل خلال الجولة التفقدية أن عودة هذه المؤسسات والمنظمات إلى الخرطوم تمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الاستقرار وإعادة الحياة الطبيعية إلى العاصمة، وأن الجهود الحكومية مستمرة لإعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية.

من جانبه، أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، أنّ عودة النشاط الفندقي في فندق السلام روتانا يعكس تحسناً ملموساً في الأوضاع الأمنية والخدمية بالولاية، وأنّ الحكومة المحلية تعمل على تهيئة المزيد من المرافق والمؤسسات لاستقبال العائدين والدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني.

يُذكر أنّ فندق السلام روتانا، الواقع بشارع أفريقيا، يُعد من أهم الفنادق الفاخرة في السودان، وكان يُستخدم سابقاً كمقر للعديد من الوفود الدبلوماسية والمنظمات الدولية.