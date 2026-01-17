وزارة التعليم: امتحانات الشهادة السودانية في موعدها 13 أبريل 2026

الخرطوم: السوداني

أكدت وزارة التعليم والتربية الوطنية، انعقاد امتحانات الشهادة السودانية في موعدها المحدد في 13 ابريل 2026، وفقًا للترتيبات والخطط الموضوعة.

وقال وزير التعليم والتربية الوطنية الدكتور التهامي الزين حجر في تصريح لـ(وكالة السودان للأنباء)، إن كافة الترتيبات والتحضيرات اكتملت لعقد الامتحانات في موعدها المحدد 13 أبريل 2026.

وناشد الوزير، المواطنين عامة إلى عدم الالتفات للشائعات، داعيًا إلى أخذ الأخبار والمعلومات التي تتعلق بالوزارة من الإعلام الرسمي للدولة والإعلام التربوي بالوزارة.