وزارة الثقافة والإعلام: مكافأة مالية لمن يسلم الآثار أو يدل على أماكن وجودها

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، عن تخصيص مكافأة مالية لكل من يسلم ما في حوزته من آثار، أو يقدم معلومات دقيقة عن أماكن وجودها، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى حماية التراث الثقافي واستعادة الآثار السودانية المنهوبة.

وجاء تجديد هذا الإعلان بعد أيام من كلمة وزير الثقافة والإعلام والسياحة، خالد الإعيسر، في مدينة بورتسودان يوم الثلاثاء الماضي.

وجدّد المكتب الصحفي باسم الوزارة اليوم، إعلان المكافأة المالية، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز حماية التراث الوطني وتشجيع المشاركة المجتمعية في صون الإرث الحضاري السوداني.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود تعزيز الشراكة المجتمعية، ودعوة مفتوحة لجميع المواطنين للإسهام في حماية الإرث الحضاري السوداني للأجيال القادمة.