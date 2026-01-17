شبكة أطباء السودان: ارتفاع ضحايا قصف الدعم السريع لسوق الدلنج إلى 7 شهداء وجرح 32 آخرين

الخرطوم: السوداني

أعلنت “شبكة أطباء السودان”، السبت، ارتفاع عدد الضحايا بقصف قوات “الدعم السريع” لسوق الدلنج إلى 7 شهداء، فضلاً عن جرح 32 آخرين.

وأشارت الشبكة في بيان إلى أن من بين القتلى 3 أطفال وامرأتين، فيما غالبية الجرحى من الأطفال والنساء، مؤكدة أن إصاباتهم حرجة.

وأدانت بأشد العبارات هذه المجزرة، التي تعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وجريمة ممنهجة بحق المدنيين العزل.

وشددت الشبكة على أن استهداف الأحياء السكنية والأسواق والتجمعات المدنية يمثل تصعيداً خطيراً يفاقم معاناة المواطنين ويقوض أي جهود لحماية المدنيين.

وحمّلت قادة “الدعم السريع”، المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وما ترتب عليها من خسائر في الأرواح وإصابات بين المدنيين نتيجة لاستهداف المرافق المدنية.

وطالبت الشبكة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لحماية المدنيين، والضغط لوقف استهداف المناطق المأهولة بالمدنيين وفك الحصار عن مدينة الدلنج، التي بدأت تدخل إلى المرحلة الثالثة من الجوع جراء فقدان المواد الغذائية الأساسية بسبب الحصار.