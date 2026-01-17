رئيس الوزراء يدعو المواطنين إلى العودة للخرطوم ويشيد بجهود تهيئة البيئة العامة وإصلاح الخدمات

الخرطوم – السوداني

دعا رئيس الوزراء د. كامل إدريس المواطنين إلى العودة إلى الخرطوم، وذلك في أعقاب وقوفه اليوم على توفر إمدادات المياه النقية بمحطة مياه المقرن، بحضور والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة ووزير الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم الطيب سعد الدين.

وقال رئيس الوزراء إن الجهود التي بذلتها اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، إلى جانب جهود حكومة الولاية، تمكنت من إعادة العديد من الخدمات، وعلى رأسها مياه الشرب التي تعد من أهم الخدمات التي تعزز العودة والاستقرار. وأثنى رئيس الوزراء على جهود الولاية والعاملين في هيئة مياه الخرطوم التي تكللت بإعادة تأهيل محطات المياه.

من جانبه، قال والي الخرطوم إن قرار حكومة الأمل برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس بالعودة الكاملة من شأنه أن يعزز جهود الولاية في إعادة الحياة إلى طبيعتها في الخرطوم، مشيدًا بالدعم الذي تلقته الولاية من اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم في إصلاح مرافق المياه والكهرباء والصحة وصحة البيئة والتعليم.

وكان رئيس الوزراء ووالي الخرطوم قد تفقدا محطة مياه المقرن التي أُنشئت في أربعينيات القرن الماضي، وتُعد من أقدم محطات المياه في الولاية. وشملت الجولة موقع الطلمبات الساحبة من النيل، بعد وصول طلمبات جديدة كمساهمة من اليونيسف، والتي ستعمل على رفع إنتاجية المحطة من 45 ألف متر مكعب يوميًا إلى 90 ألف متر مكعب. كما زار الوفد أجزاء المحطة، ووقف على أعمال تأهيل أحواض الترسيب وإعادة تأهيل معمل فحص المياه الذي يُعد من أفضل المعامل في أفريقيا، إضافة إلى الطلمبات العاملة في المرحلة الأولى.

وقال المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم، المهندس محمد أحمد عوض، إنه يتوقع -بعد انتهاء مراحل التأهيل- أن تصل إنتاجية المحطة إلى 135 ألف متر مكعب في اليوم.